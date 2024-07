Escola de Ibatiba promove oficina de Libras durante intervalo; veja

Com o intuito de promover o ensino e a aprendizagem da Língua Brasileira de Sinais (Libras), a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Profª Maria Trindade de Oliveira, localizada no município de Ibatiba, deu início ao projeto “Minutos com Libras” com os estudantes da instituição.

A atividade de libras acontece todas as terças e sextas-feiras. O horário de intervalo dos alunos, funciona como oficina para que os educandos aprendam sinais básicos e a construção de frases simples utilizando a Libras. O objetivo é promover a inclusão e facilitar a comunicação entre pessoas surdas e ouvintes.

Leia Também: Famílias de Anchieta realizam o sonho da casa própria. Confira!

Segundo as professoras idealizadoras do projeto “Minutos com Libras”, Patrícia Storck e Rosaine Henrique, a atividade apresenta aos estudantes ouvintes um novo mundo. Sendo uma nova forma de comunicar, ao mesmo tempo em que promove a inclusão e o sentimento de pertencimento por parte dos alunos surdos.

“Nossa perspectiva, com o ensino da Libras dentro da escola por meio desse projeto, é promover cursos práticos para a capacitação da comunidade escolar, pois é de grande valia para o processo de ensino e aprendizagem. Afinal, professores, alunos e servidores da Escola Maria Trindade de Oliveira estão tendo a oportunidade de conhecer a Libras e facilitar a comunicação e a interação entre os alunos surdos e ouvintes”, afirmou a professora Patrícia Storck.