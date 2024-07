Muitos acreditam que esta será a última Copa América de Messi. Entre os dias 20 de junho a 14 de julho acontece a edição de 2024 da Copa América, com seleções da América do Sul, do Norte e da América Central, e países caribenhos. Todas as seleções competem entre si pelo título de melhor seleção das américas. Será ou não a última Copa América que terá a presença da lenda do futebol mundial, Messi?

Argentina: A Favorita das Casas de Apostas na Copa América

As casas de apostas já estão com os mercados abertos para a Copa América e há sites que apontam a Argentina como favorita da competição, assim como apontam o capitão da alviceleste como o grande destaque de uma eventual final. Além da alta expectativa, muito provavelmente esta deve ser a última oportunidade de ver Messi atuando e buscando o bicampeonato na competição.

Até o momento, Messi não deu nenhuma data ou prazo máximo para se aposentar dos campos. Contudo, fica difícil acreditar que o argentino vá jogar até 2028, data da possível próxima Copa América. Isso porque o atleta tem 36 anos, o que se considera uma data avançada para o esporte. Em 2028, o capitão do tri mundial da Argentina terá 40 anos.

Essa é a última Copa América de Lionel Messi?

Sim, muito provavelmente esta é a última Copa América de Lionel Messi. O camisa 10 da Argentina tem 36 anos nesta edição. Na próxima Copa América, estipulada para junho de 2028, o atacante terá 40 anos. Geralmente, os atletas se aposentam a partir dos 35 anos. Então, aos 36 anos, Messi se coloca além da média esperada.

Em uma entrevista recente à ESPN, o craque argentino admitiu que não está pronto para uma eventual aposentadoria, longe do futebol. Segundo Messi, a ideia é se aposentar enquanto joga pelo Inter Miami, da MLS, nos Estados Unidos. Vale destacar que o camisa 10 tem contrato até dezembro de 2025. Então, é certo dizer que o atacante pode se aposentar até lá.

Messi vai jogar a Copa do Mundo em 2026?

Para a Star+, Messi não descartou a ideia de jogar mais uma Copa do Mundo, a fim de defender o título no campeonato que acontecerá nos Estados Unidos, no Canadá e no México. Ainda assim, na mesma entrevista o atacante acrescenta que acha a ideia bem difícil por causa da sua idade, relembrando que teria 39 anos durante a competição, o que o afasta da competição.

Muito provavelmente o atacante deve se aposentar no fim do contrato junto ao Inter Miami. Sem uma renovação na metade de 2025, é correto dizer que Messi penduraria as chuteiras e, assim, não seria mais visto nas competições de alto nível.

O que poderia fazer Messi mudar de ideias e jogar a Copa do Mundo?

A Copa do Mundo de 2026 começa na Copa América 2024 para Lionel Messi. O capitão do tri mundial da seleção da Argentina defende que a aposentadoria depende exclusivamente do que entrega dentro de campo. Portanto, enquanto puder contribuir com a vitória das equipes que atua, como o Inter Miami ou a Argentina, continuará jogando bola e encantando o mundo.

Frequentemente perguntado sobre a Copa do Mundo de 2026, Messi reforça que o seu foco está na Copa América. Sendo assim, o seu desempenho dentro de campo durante a competição aumentará ou não o seu desejo pela titularidade no campeonato. Inclusive, é certo dizer que as rivalidades também podem contribuir com a gana do jogador.

Messi comenta opinião de Mbappé

Após declarar que a Eurocopa é um torneio mais difícil que a Copa do Mundo, o ponta direita e centroavante da França Kylian Mbappé recebeu uma opinião contundente de Lionel Messi. Em entrevista à ESPN Argentina, o capitão da alviceleste relembrou que Mbappé falou algo parecido no mundial. Inclusive, perdeu para a Argentina de Lionel Messi na final, um time sul-americano.

Essa rivalidade pode inflamar a gana de vencer do atacante. Inclusive, fazê-lo defender o mundial em 2026 contra, entre outros times, a França de Mbappé. Porém, nenhum outro comentário além disso foi feito desde a alfinetada do capitão.

O que tiraria o Messi da Copa do Mundo em 2026?

Qualquer lesão ou queda no rendimento pode afastar Messi de uma eventual Copa do Mundo. Desde antes do título Mundial, o capitão da seleção frequentemente cita que o seu desempenho define o seu futuro no futebol. Enquanto conseguir jogar e entregar um futebol de alto nível, o atacante defenderá a seleção, o que inclui a próxima Copa do Mundo e até uma Copa América em 2028, sendo este último bem difícil de acontecer.

Ao mesmo tempo, vale acrescentar que, além do desempenho dentro da expectativa, o estado físico do atleta determina o seu futuro. Isto é, lesões, mesmo que mínimas, podem ser determinantes no futuro do jogador. Por este motivo, é necessário acompanhar a rotina do atleta para entender e ver quais devem ser os seus próximos passos para o futuro!