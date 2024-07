Exportações de frutas: alta em receita, mas queda de volume

As exportações brasileiras de frutas frescas tiveram bom desempenho em receita no primeiro semestre de 2024. Conforme dados do Comex Stat, o País arrecadou US$ 476,1 milhões com as vendas internacionais de frutas, leve alta de 0,5% frente ao mesmo período do ano passado, e apenas 0,6% abaixo do recorde de 2021. O volume, porém, foi 8,4% menor frente a 2023 e 19,3% inferior ao recorde de 2021, devido à baixa oferta nacional de algumas frutas importantes na pauta de exportação, como manga e uva.

