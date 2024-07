Família de Cachoeiro de Itapemirim inicia cultivo de cacau orgânico

Para diversificar culturas e, consequentemente aumentar a renda, uma família de Cachoeiro de Itapemirim iniciou o cultivo de cacau orgânico e biodinâmico por meio de Sistemas Agroflorestais (SAFs). Os Giori têm propriedade na comunidade de Barra do Mutum e produzem café conilon orgânico, entre outros cultivos.

LEIA A MATÉRIA COMPLETA NA CONEXÃO SAFRA

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.