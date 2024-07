Família Mion comemora 10ª edição de confraternização anual em Castelo

A tradicional confraternização anual da Família Mion, descendentes de imigrantes italianos, acontecerá no próximo dia 3 de agosto na comunidade rural de Monte Pio, em Castelo, interior do Espírito Santo.

O evento, que reúne familiares de todos os estados brasileiros, foi idealizado por três primos em 2015 e desde então se tornou uma celebração fixa no calendário da família, sempre no início do segundo semestre.

Para celebrar a 10ª edição, os organizadores prometeram ações surpresas. Como de costume, o evento incluirá um almoço com churrasco, show musical e distribuição de brindes. Além dessas atividades, uma árvore genealógica, iniciada na primeira edição, será atualizada, refletindo as novas gerações e ramificações da família.

Outra novidade este ano é a escrita de um livro que registrará a trajetória da família Mion, incluindo suas variantes Mião, Mioni e Mignoni, desde a chegada ao Brasil em 1888 até os dias atuais. A iniciativa busca preservar a história e fortalecer os laços entre os membros da família, espalhados por todo o país.

A confraternização da Família Mion é um exemplo inspirador de como a tradição e a união familiar podem ser mantidas e celebradas ao longo dos anos.