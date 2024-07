Ferraço aposta na “união de forças” para voltar a governar Cachoeiro

Após 20 anos, o deputado estadual Theodorico Ferraço (PP) mostrou, nesta quinta-feira (11), que está disposto e confiante para voltar a governar a cidade de Cachoeiro de Itapemirim.

Ao lado do vereador e pré-candidato a vice-prefeito Junior Corrêa (Novo), Ferraço lançou, oficialmente, a sua pré-candidatura para disputar a Prefeitura de Cachoeiro.

Em meio a um cenário de polarização ideológica nacional, o pré-candidato progressistas aposta na união de forças para voltar a governar Cachoeiro.

“Juntos fazer aqui uma união, com todas as forças que quiser nos abraçar. Junto com o governo estadual, governo federal. Nós estamos vindo não é para vencer ninguém. Nós não queremos ganhar ninguém. Nós queremos que Cachoeiro ganhe com isso. Esse é o motivo principal da nossa dupla, eu com a minha experiência e o Juninho com a mocidade”, explicou.

Além de líderes e autoridades políticas, como o vice-governador do Espírito Santo , Ricardo Ferraço (MDB) e deputados federais Da Vitória (PP) e Evair de Melo (PP), o evento também contou com a participação de representantes de diversos setores da sociedade, entre eles, empresários do setor de rochas, saúde, comércio e lojistas.