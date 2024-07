Filho de cantor sertanejo nasce dentro de carro a caminho da maternidade

A influenciadora Josi Neves, mulher do cantor sertanejo Léo Magalhães, fez um relato impressionante do nascimento do filho, Rick, no domingo, 28. O bebê nasceu dentro de um carro na Flórida, nos Estados Unidos, enquanto Josi estava a caminho da maternidade. Léo, que estava fazendo um show no Brasil, não pôde presenciar o momento.

“Foi tudo muito rápido”, descreveu a influenciadora, que disse que já tinha, até mesmo, avisado sua fotógrafa que estava a caminho da maternidade. “Não chegamos a tempo. Nosso bebê nasceu no caminho, um parto a jato, na rodovia, sem ter lugar para parar direito.”

Josi disse ter contado com a ajuda de uma doula e da irmã para dar à luz. “Acho que estou em êxtase até agora. Virada, sem conseguir dormir, mas com o coração explodindo, cheio de gratidão por primeiramente sentir o cuidado de Deus em casa detalhe, como Ele cuidou e cuida”, afirmou.

Imagem: Reprodução/Instagram

Além de Rick, Léo também é pai de Mariana, Valentina, Manuela e Romeu. Estes dois últimos são frutos do relacionamento com Josi.

Estadão Conteúdo