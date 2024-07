Fluminense e Vasco pode não acontecer mais no Espírito Santo; entenda

Na última quinta-feira (18), após o sorteio da Copa do Brasil, o presidente do Vasco da Gama, Pedrinho, concedeu uma entrevista ao canal Fanático Vascaíno. Na ocasião, o presidente comentou sobre o clássico entre Fluminense e Vasco, que pode não ser mais realizado no Espírito Santo.

Segundo Pedrinho, a realização do clássico no Estádio Kleber Andrade ainda é um incógnita, por questões de segurança. Ainda na mesma entrevista, o presidente do cruzmaltino comentou sobre o Estádio Nilton Santos, que também seria um possível destino para o confronto.

Pedrinho comentou que a primeira tentativa seria no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Contudo, o estádio já tinha agenda. Após isso, comentou sobre a realização do jogo no Espírito Santo: “Nós recebemos a informação que Cariacica é um local que pode haver confronto entre torcidas, que pode causar algum dano. Por isso, Cariacica está com um ponto de interrogação”.

Em um outro momento, em uma entrevista mais antiga do presidente do cruzmaltino, ele já havia afirmado que o jogo não seria em São Januário, pois o BEPE não havia autorizado.

Outra alternativa?

Mesmo com eventos marcados no Estádio Nilton Santos, no dia 10 de julho, dia do Clássico dos Gigantes, o Botafogo avalia adiar os eventos, para a realização do jogo.

De acordo com a jornalista Aline Nastari, da TNT Sports, Fluminense e Vasco devem se enfrentar no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.