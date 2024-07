Curso de arbitragem vai acontecer no Espírito Santo; saiba tudo

A Moura Eventos, em parceria com a Confederação de Futebol 7 do Brasil (CF7B) vai promover um curso de arbitragem no Espírito Santo. O evento acontece entre os dias 29 de julho e 1º de agosto, sempre a partir das 18h30, no Caxias Esporte Clube, em Vitória.

O curso será ministrado por Bruno Leandro, que é instrutor nacional da CF7B e que vem de Minas Gerais para trazer conhecimento aos árbitros capixabas. Serão duas modalidades de formação: iniciante e reciclagem (confira abaixo os valores).

Todos os participantes irão receber um certificado da CF7B e podem ser indicados ao quadro nacional da entidade, com base no desempenho em competições estaduais. Os interessados podem buscar mais informações no telefone 99892-1288.

Curso de arbitragem CF7B

Curso iniciante: R$ 350,00

Curso de reciclagem: R$ 250,00

Pagamento através de pix, cartão de crédito ou dinheiro