Fluminense perde do Fortaleza por 1 a 0 e amarga sua 10ª derrota em 15 rodadas

Após empatar com o Internacional na estreia do técnico Mano Menezes e encerrar uma sequência de cinco derrotas seguidas, o Fluminense voltou a perder no Brasileirão. O atual campeão da Copa Libertadores foi derrotado pelo Fortaleza neste domingo (7), por 1 a 0, gol de Lucero, na Arena Castelão, na capital cearense.

Foi a décima derrota do Fluminense em 15 rodadas. Na lanterna do Brasileirão, o time de Mano Menezes vai permanecer nesta posição mesmo que vença seu próximo jogo, contra o Criciúma, em Santa Catarina, na quinta-feira, já que o 19º colocado no Brasileiro tem 11 pontos, quatro a mais do que o Fluminense.

O Fortaleza chegou aos 23 pontos e se recuperou da derrota para o Vasco na rodada anterior. O time do técnico Vojvoda enfrenta o Athletico-PR na Ligga Arena, em Curitiba, na quarta-feira.

Disputado no gramado em condições muito ruins da Arena Castelão, o jogo foi truncado no primeiro tempo. O Fortaleza dominou o início do confronto, mas criava poucas jogadas de perigo. A primeira grande chance foi de Lucero, aos 19 minutos, que, após falha de Thiago Santos. Ele apareceu sem marcação na frente do goleiro Fábio, mas adiantou a bola e permitiu a intervenção do goleiro. Depois, o time da casa insistiu em bolas áreas, mas sem sucesso.

Fluminense e Fortaleza

Com dores no pé direito, resultado de uma pancada sofrida contra o Inter, o atacante Germán Cano passou a semana em tratamento e ficou no banco do Fluminense neste domingo.

Sem seu principal atacante, o time de Mano Menezes só conseguiu sua primeira finalização aos 27 minutos, quando Ganso arriscou de fora da área, mas a bola foi na direção do goleiro João Ricardo. O Fluminense arriscou outras finalizações de longa distância, mas sem perigo.

No segundo tempo, o gol do Fortaleza saiu aos 11 minutos. Pochettino cobrou escanteio pela direita, e Lucero subiu no meio da zaga e conseguiu cabecear no canto direito de Fábio para abrir o placar. Foi o sexto gol do atacante argentino, que chegou ao Fortaleza no início de 2023, no Brasileiro. Apenas Pedro, do Flamengo, marcou mais do que ele (7).

Em desvantagem no placar, Mano Menezes mudou o ataque do Fluminense em busca do empate: Kauã Elias e Lucumi entraram no lugar de John Kennedy e Keno. O lanterna do Brasileiro, porém, pouco criou e terminou a partida com apenas três finalizações em direção ao gol.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 1 X 0 FLUMINENSE

FORTALEZA – João Ricardo; Tinga, Brítez, Tomas Cardona e Felipe Jonatan; Matheus Rossetto (Pedro Augusto), Lucas Sasha (Kauan), Pochettino e Yago Pikachu; Breno Lopes (Marinho) e Lucero (Renato Kayzer). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

FLUMINENSE – Fábio; Samuel Xavier, Antônio Carlos, Thiago Santos e Guga (Esquerdinha); Alexsander, Martinelli (Felipe Andrade), Paulo Henrique Ganso (Renato Augusto) e Marquinhos; Keno (Lucumi) e John Kennedy (Kauã Elias). Técnico: Mano Menezes.

GOL – Lucero, aos 11 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Pochettino (Fortaleza); Kauã Elias e Cano (Fluminense).

ÁRBITRO – Davi de Oliveira Lacerda (ES).

RENDA – R$ 502.750,00.

PÚBLICO – 34.831 torcedores.

LOCAL – Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

Estadao Conteudo