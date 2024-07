Força Tática apreende mais de 100 pedras de crack em Muqui

Policiais militares da Força Tática apreenderam 126 pedras de crack durante patrulhamento em Muqui, na madrugada desta sexta-feira (5).

Segundo informações da Polícia Militar, policiais militares foram até duas residências, em cumprimento a mandados de busca e apreensão no município. Chegando no local, os militares avistaram suspeitos. Um dos envolvidos tentou fugir pulando o muro de um cemitério, mas foi capturado.

Na residência, os policiais apreenderam 126 pedras de crack, dois papelotes de cocaína, uma bucha de maconha, uma porção de maconha, uma balança de precisão, um gravador digital, 15 celulares materiais para embalar as drogas, um relógio dourado, um cordão de prata, diversos cartões e R$ 1.055,00 reias em espécie.

Os envolvidos e todos os materiais apreendidos foram entregues na 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

