PC apreende arma, dinheiro e drogas durante operação em Cachoeiro

A Polícia Civil apreendeu arma, dinheiro, munições e drogas durante uma operação realizada no bairro Santa Cecília, em Cachoeiro de Itapemirim, na última quarta-feira (3).

A ação contou com o apoio dos policiais civis das especializadas Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) de Cachoeiro de Itapemirim, com o objetivo de localizar um indivíduo foragido da Justiça. O suspeito era considerado de alta periculosidade, portador de duas armas de fogo e envolvido com drogas.

Leia também: Polícia Militar Ambiental apreende armas de fogo em Ibitirama

No local, foi realizado um cerco tático devido à possibilidade de confronto em uma área com grande movimentação de pessoas, visto que a residência ficava em frente a uma escola primária. A equipe monitorou as imediações e retirou crianças e transeuntes da área antes de adentrar o imóvel, com autorização do proprietário.

Durante a ação, o suspeito abandonou uma pistola calibre 380, uma quantidade considerável de entorpecentes como crack, maconha e cocaína, dinheiro, balança de precisão e material para o embalo de drogas.

O procurado fugiu pela claraboia, acessando diversas casas pelas lajes e tomando rumo ignorado. As investigações continuam.