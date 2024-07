George e André são superados e Brasil perde no vôlei de praia em Paris

Após uma primeira rodada impecável em Paris-2024, o Brasil sofreu sua primeira derrota no vôlei de praia. Melhor dupla masculina do País, George e André foram superados pelos cubanos Alayo e Díaz por 2 sets a 0, com parciais de 21/13 e 21/18, nesta terça-feira (30). Os rivais, que formam a dupla número 12 do mundo, assumiram a liderança do Grupo D nos Jogos Olímpicos.

Vice-líderes do ranking mundial, George e André ocupam o segundo lugar da chave, mas podem perder posições ao longo da rodada. Pelo formato de disputa, as duas melhores equipes de cada chave e as duas melhores terceiras classificadas se classificam para as oitavas de final. Os demais terceiros colocados vão disputar a repescagem.

Diante da Torre Eiffel, sob sol forte, George e André fizeram um set inicial abaixo do esperado. Com dificuldades no saque, ele não exigiram esforço da recepção cubana. E sofreram com os eficientes bloqueios de Alayo. Os cubanos abriram vantagem aos poucos, fizeram 12/6 e não foram mais parados na parcial.

Os brasileiros começaram a segunda parcial sob pressão, em busca do empate. O confronto ganhou em equilíbrio, numa disputa ponto a ponto. Até que os cubanos abriram 13/10, ampliaram a vantagem na sequência e deixaram os brasileiros em apuros. Após dois raros erros em match points, Alayo e Díaz sacramentaram a vitória na terceira oportunidade em 37 minutos de partida.

A dupla brasileira volta à quadra na quinta-feira para encerrar sua participação na fase de grupos. Eles vão enfrentar os americanos Partain e Benesh.

Apesar do tropeço nesta terça, George e André vivem grande momento na carreira. No ano passado, se sagraram medalhistas de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago e ficaram com o bronze nas finais do Circuito Mundial, em Doha.

Estadao Conteudo