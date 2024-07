Olímpiadas: veja os capixabas que vão jogar nesta terça-feira (30)

Está querendo acompanhar os capixabas nos Jogos Olímpicos de Paris? Confira os atletas capixabas que vão participar de modalidades nesta terça-feira (30).

Às 6h, a Seleção Brasileira de Basquete entra em quadra para seu segundo jogo nas Olímpiadas. Após derrota para a Seleção Francesa, o confronto será contra a Seleção Alemã e, Didi Louzada, que joga atualmente no Flamengo, nascido em Cachoeiro de Itapemirim, está presente na seleção.

Didi também já chegou a jogar na National Basketball Association (NBA), passando por times como: New Orleans Pelicans, Portland Trail Blazers e Cleveland Cavaliers.

Já no vôlei de praia, quem representa o Espírito Santo é a atleta André Stein, um dos principais nomes do vôlei de praia atualmente. O atleta capixaba é de Vila Velha e já venceu o Campeonato Mundial, em 2017. André também foi medalhista no Pan-Americano de Santiago, em 2023.

Nesta terça (30), o capixaba André Stein e o atleta George, entram em ação, para representar o Brasil no vôlei de praia, contra a dupla cubana, Alayo e Díaz, às 7h.