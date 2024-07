Grande festa no lançamento da pré-candidatura de Baiano em Conceição

Uma grande festa política com mais de 300 pessoas marcou o lançamento da pré-candidatura a prefeito de Marcel Oliveira, o Baiano, na sexta-feira (5), em Conceição do Castelo.

Com a presença e apoio do deputado federal Gilson Daniel (Podemos), do atual prefeito Christiano Spadetto (Cidadania), ex-prefeito Odael Spadetto (Doca), pré-candidatos a vereadores, dentre outras lideranças políticas do município e região, a noite foi marcada por um diálogo aberto com o público presente.

Na ocasião, Baiano apresentou algumas propostas e o plano de governo junto à população que se fez presente. Aliado de Christiano Spadetto, Baiano estava atuando recentemente como secretário de Administração em Conceição.

Dois pré-candidatos na oposição

Além de Baiano, em Conceição do Castelo, já lançaram pré-candidatura o atual assessor parlamentar Válber Vargas Valbinho, que é a aposta do PSB para o comando da Prefeitura, e do vereador e professor Wesley Satlher da Costa (Republicanos).