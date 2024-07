Grandes nomes da música sertaneja se apresentam na ExpoAgro de Castelo

Toda a região Sul do Estado está em contagem regressiva para a realização de mais uma edição da tradicional ExpoAgro de Castelo.

Para celebrar a data, a Prefeitura do município preparou uma programação que irá ocorrer entre os dias 1° e 4 de agosto. O evento acontece no Centro de Esportes e Eventos Cícero Correia de Lima Filho – Castelão.

Na quinta-feira (1°), além de músicos locais, tem a apresentação da dupla Rick e Renner. Já na segunda noite, sexta-feira (2), Raí Saia Roda irá fazer a festa do público presente.

No sábado (3), a dupla sertaneja César Menotti & Fabiano canta grandes sucessos da carreira. E no domingo (4), encerrando os festejos, Bruno & Barreto faz a festa em mais uma edição da ExpoAgro de Castelo.

Segundo divulgado pela organização do evento, durante as festividades terá exposição agropecuária, torneio leiteiro e de marcha, circuito de rodeio todos os dias do evento, mini fazendinha e feira da agroindústria.

Foto: Divulgação