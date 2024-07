Tradicional festival promete agitar Vieira Machado, em Muniz Freire

O tradicional Festival da Costela Fogo de Chão completa sua 3ª Edição e promete movimentar o interior do município de Muniz Freire. Além do festival, ocorre o 5º Encontro do Grupo Amigos de Vieira Machado.

A festividade irá ocorrer no sábado, dia 17 de agosto, no distrito de Vieira Machado, a 18 quilômetros da sede da cidade. Segundo a organização do evento, mais de mil quilos de carne para churrasco serão distribuídos de graça a partir das 14 até as 22 horas.

E para animar a festa, às 14 h, tem show com Forró dos Amigos. Às 16h é a vez de Vagner Cruz fazer o show. Roniel Cardozo sobe ao palco às 19h. Já às 21h, Bonde Sertanejo faz o público dançar ao som de grandes sucessos. E às 23 horas, a atração nacional, Luiza Andrade, vai fazer o chão tremer! A noite termina com o show de Cleone Miranda.

Confira a programação:

Sábado – 17/08

14h – Abertura da Festa e Show com Forró dos Amigos

16h – Show com Vagner Cruz

19h – Show com Roniel Cardozo

21h – Show com Bonde Sertanejo

23h – Show com Luiza Andrade

00:30h – Show com Cleone Miranda

Serviço:

Evento: 3º Festival da Costela Fogo de Chão e 5º Encontro do Grupo Amigos de Vieira Machado

Local: Distrito de Vieira Machado, em Muniz Freire

Data: 17 de agosto

Horário: a partir das 14 horas

Redes: @festivaldacostelavm

*Será proibida a entrada de vendedores ambulantes no local do evento.