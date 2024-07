Grupo pede ajuda para participar do Festival Nacional de Teatro em Guaçuí

Entre os dias 25 e 31 de agosto, no Teatro Fernando Torres, Guaçuí irá realizar o 24º Festival Nacional de Teatro. A Comunidade Teatral Independente (CTI), grupo de teatro carioca, está realizando uma vaquinha virtual, para conseguir ir até o festival em Guaçuí.

Em todos esses anos de existência do Festival Nacional de Teatro, diversos grupos, de todo país, fizeram parte da história do festival e, um desses grupos é o CTI, um dos grupos mais tradicionais do Rio de Janeiro. Com mais de 21 anos de estrada, o grupo CTI já percorreu por diversos festivais, estaduais e nacionais.

O Festival de Guaçuí é realizado pelo grupo teatral “Gota Pó e Poeira”, que conta com espetáculos como “Avesso”, “O Que Eu Fiz Para Merecer Isso?” e “Pequenas Sagas Nordestinas”.

Neste ano, o festival está sendo realizado com o apoio de hospedagem e alimentação, ficando a cargo dos selecionados o deslocamento de sua cidade para Guaçuí. Assim, o grupo CTI resolveu realizar uma vaquinha virtual, para conseguir custear o transporte do Rio de Janeiro para Guaçuí, fora outras despesas.

“O ‘Gota’ sempre nos abraçou, temos um carinho enorme pelo festival. Já trouxemos quase todos os trabalhos da companhia para se apresentarem, mas, este é especial. O festival surgiu em Guaçuí, então pensamos em dar um jeito, sem ajuda de custo. Vamos conseguir! Foi assim que decidimos fazer uma vaquinha virtual”, ressaltou Will Gevegier, ator da Comunidade Teatral Independente.

Tem interesse em ajudar o grupo? Compartilhe a vaquinha virtual ou clique aqui para realizar sua colaboração. Qualquer valor ajuda!