Cachoeiro: Luciene Francelino lança livro durante evento em agosto

A escritora, educadora e historiadora Luciene Francelino, mestra em História pela Universidade Federal do Espírito Santo e, atualmente, doutoranda nessa instituição, apresenta a obra “Crônicas de Resistência”, uma coletânea de contos, crônicas e poesias, com as memórias, vivências e superações da negritude na contemporaneidade.

“Crônicas de Resistência” é uma celebração do respeito às diversidades e da riqueza da multiculturalidade brasileira. Entretanto, cada texto é um testemunho de luta e resiliência, abordando temas como racismo estrutural, educação, identidade e ancestralidade afro-brasileira.

Entre as histórias emocionantes do livro, destacam-se “Jamille descobriu o racismo”, “Nós e nossos filhos”, “Ser diferente”, “Alimentação Saudável” e “Violência nossa de cada dia”. A obra reflete a essência da obra: uma narrativa poderosa que resgata e valoriza as histórias de resistência e superação da comunidade negra no Brasil.



Aliás, Luciene Francelino, além da trajetória acadêmica, é militante do movimento negro desde a década de 1990 e integrante do Instituto de Empoderamento e Fortalecimento da População Negra + Diversidade do Sul do Espírito Santo (Fepnes). Ela também ocupa a cadeira nº 30 na Academia Cachoeirense de Letras desde novembro de 2022. A autora conta que escreveu “Crônicas de Resistência” como uma forma de dar voz às histórias que são silenciadas, criando um espaço de reflexão e ação por uma sociedade mais justa e igualitária.

“Crônicas de Resistência” é uma obra essencial para quem deseja compreender as nuances das experiências vividas pela comunidade preta no Brasil e se engajar na luta por igualdade e justiça. Contudo, o livro aborda questões cruciais, como racismo estrutural, identidade afro-brasileira e a importância da educação como ferramenta de empoderamento. Por meio de suas histórias, Luciene Francelino nos convida a refletir sobre a importância de reconhecer e valorizar a diversidade cultural do Brasil.

Lançamentos

Assim, os locais de lançamento da obra, segundo a autora, foram escolhidos estrategicamente para alcançar diferentes públicos e promover um diálogo inclusivo sobre os temas abordados no livro. O Museu Casa dos Braga, por exemplo, é um espaço cultural de grande importância histórica, enquanto o Centro de Referência das Juventudes (CRJ) e o Centro Comunitário do Bairro Alto Bela Vista são pontos de encontro e apoio para a comunidade local. A APAC levará a mensagem de resistência e esperança para um público que também enfrenta desafios significativos.

O projeto é realizado pela Secretaria da Cultura (Secult), por meio dos recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura), com o apoio da Casa Roxa Cultural.



Guilherme Nascimento, fundador e gestor da Casa Roxa, destaca a importância da iniciativa: “A literatura é uma ferramenta poderosa de transformação social. Valorizar autores capixabas, como Luciene Francelino, é essencial para promover a diversidade cultural e fortalecer a nossa identidade. Parabenizo à Secult pela gestão de incentivos que chega ao interior do Estado e proporciona iniciativas como esta”, frisou.

Serviço:

O lançamento da obra acontecerá, entretanto, durante eventos em diversos locais de Cachoeiro de Itapemirim. Sempre a partir das 19 horas.

Museu Casa dos Braga, Centro – 02/08/2024

Centro Comunitário do Bairro Alto Bela Vista, Alto Bela Vista – 16/08/2024

Centro de Referência das Juventudes (CRJ), Rubem Braga – 23/08/2024

Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC), Monte Líbano – 31/08/2024.