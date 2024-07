Homem é assassinado a tiros no meio da rua em Presidente Kennedy

Um homem, ainda não identificado, foi assassinado a tiros no meio da rua na noite da última terça-feira (30), na comunidade de Areinha, em Presidente Kennedy.

Segundo a Polícia Militar, a vítima foi encontrada com 16 perfurações pelo corpo, caída no meio da rua principal da comunidade. Um médico do Pronto Atendimento (PA) do município foi ao local e constatou que a vítima já estava morta.

Além disso, os policiais encontraram no bolso da bermuda da vítima um revólver calibre 38, com seis munições intactas, uma sacolinha de plástico com R$ 170,00, dois pinos de cocaína, três pedras de crack e um celular.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares.