Polícia Militar apreende drogas, arma e detém duas pessoas em Alegre

Na última semana, uma ação da Polícia Militar resultou na detenção de duas pessoas e apreensão de arma e drogas no município de Alegre.

Segundo a PM, a primeira ação ocorreu na tarde da última quarta-feira (24). Os policiais abordaram um jovem, de 18 anos, na rua Doutor Wanderley, no centro do município. Na abordagem, os militares encontraram, no bolso da bermuda, cinco buchas de maconha e R$20,00.

Já na residência do suspeito foram encontrados 38 buchas de maconha, dois simulacros de arma fogo e uma balança de precisão.

Mais apreensões

Já na última quinta-feira (25), os policiais foram ao distrito de Celina e, lá, apreenderam três tabletes pequenos de maconha, totalizando aproximadamente 34 gramas. O material apreendido foi encaminhado a UPJ. Nenhum suspeito foi encontrado.

No entanto, por volta das 19h do mesmo dia, os policiais cumpriram um mandado de prisão contra um homem, de 44 anos próximo à Praça 6 de Janeiro.

Na noite do último sábado (27), um suspeito de 57 anos foi detido armado após tentar matar um homem de 31 anos, em Alegre. Aos policiais, a vítima contou que foi ameaçado, onde entrou em em luta corporal e tirando a arma de sua mão. Os policiais encontraram a arma caída no chão.

No bairro Vila Alta, na última segunda (29), uma mulher, de 30 anos, foi detida durante o cumprimento de mandado de prisão contra ela. Ela foi encontrada perto de casa.

Todos os detidos e os materiais apreendidos durante os dias de ações, foram encaminhados para à 6ª Delegacia Regional de Alegre.