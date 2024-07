Homem é detido pela Polícia Militar com haxixe e maconha em Guaçuí

Na noite deste sábado (6), os policiais militares do 3º Batalhão, detiveram um homem de 20 anos e apreenderam com ele duas buchas de haxixe e um tablete pequeno de maconha, durante abordagem em Guaçuí.

Por volta das 19h, os policiais realizavam o patrulhamento pelo Bairro Antônio Francisco Moreira, em Guaçuí, quando passaram próximo a uma praça e avistaram cinco homens sentados. O local, segundo denúncias, tem sido frequentado por usuários e suspeitos de tráfico, que inclusive, portam armas.

De acordo com a PM, durante a abordagem, os militares localizaram no bolso da jaqueta de um dos suspeitos, de 20 anos, duas buchas de haxixe e um tablete pequeno de maconha.

Diante do flagrante o suspeito foi encaminhado à 6ª Delegacia Regional de Alegre para demais providencias.

