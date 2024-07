Homem é encontrado morto com 11 tiros ao lado de moto em Ibatiba

No último sábado (13), por volta das 23h50, uma equipe da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) foi acionada para prosseguir até Córrego do Perdido, na zona rural de Ibatiba, para atender uma ocorrência sobre um suposto homem morto no local.

Segundo populares, havia um homem caído no local, próximo de uma motocicleta. Chegando ao local, os policiais constataram que se tratava de um homicídio, pois haviam perfurações de tiros no corpo da vítima. Assim, a perícia foi acionada e compareceu ao local, para realizar os procedimentos de praxe.

A perícia informou que a vítima de 40 anos, levou 11 tiros de arma de fogo. A motocicleta foi removida para o pátio credenciado, pois nenhum familiar do homem foi encontrado até o momento.

Segundo informações do delegado de Ibatiba, Dr. Bruno, foram 11 perfurações, provavelmente feitos por uma arma de fogo semiautomática e, ao que tudo indica, a vítima teria sido atingida ainda em movimento.

O corpo foi levado ao Serviço Médico Legal (SML).