Corpo é encontrado no meio de mata na zona rural de Apiacá

Neste sábado (13), a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), por determinação do CIODES, se deslocou até o Assentamento Teixeirinha, na zona rural de Apiacá.

Populares haviam informado que um cadáver teria sido encontrado no meio da mata. Assim, ocasionando a ida dos policiais militares até o local.

Chegando ao local, os policiais fizeram contato com o dono da fazenda, onde foi encontrado o corpo. O dono, por sua vez, relatou que funcionários de sua fazenda encontraram um crânio, aparentemente humano, enquanto faziam o serviço rotineiro.

Contudo, por conta do local na mata ser muito alto, de difícil acesso e a noite já estar caindo, os policiais militares poderiam acabar presos no local. Assim, deixando para equipe de perícia ir até o local, no dia seguinte.