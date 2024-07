Mulher fica ferida após ser atropelada por caminhão em Muqui

Nesta segunda-feira (15), a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), se deslocou para a Rodovia ES-177, próximo a Fazenda Premier, na zona rural de Muqui, por conta de um atropelamento.

Chegando no local, os policiais militares fizeram contato com a vítima. Assim, a mulher informou que foi atropelada por um caminhão de cor cinza, modelo Ford/13000, enquanto caminhava no acostamento da Rodovia Rodovia ES-177.

Após o acidente, a mulher teve alguns hematomas parciais pelo corpo e muita dor no braço direito, aparentando uma fratura.

Após isso, os policiais entraram em contato com o condutor do caminhão, que estava no local, ajudando a prestar socorro. Segundo a Polícia Militar, o motorista informou que enquanto estava trafegando em seu veículo, de Mimoso do Sul para Muqui, se deparou com outro veículo vindo no sentindo contrário. Assim, acabou não conseguindo desviar da mulher e colidindo de “raspão” com a vítima.

O motorista esperou os policiais e o SAMU no local do acidente, para esclarecimento e socorro da vítima, sucessivamente.

A equipe do SAMU de Mimoso do Sul prestou socorro a vítima e a conduziu até o hospital, para realizar os cuidados necessários. Já o condutor foi liberado no local, sem apresentar sinais de embriagues e com os documentos de seu veículo ficando a disposição da Justiça. Contudo, para esclarecimento futuro.