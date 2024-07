Homem morre após bater quadriciclo em árvore em Itapemirim

Um homem, identificado como Maycon Scartamburlo Bolort, de 38 anos, morreu após bater com quadriciclo em uma árvore na localidade de Fazenda Velha, zona rural de Itapemirim.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima transitava em um quadriciclo na estrada rural, quando perdeu o controle e colidiu contra o tronco de uma árvore. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, porém a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Leia também: Motorista bate carreta em árvore em rodovia de Castelo

A Polícia Científica (PCIES) informou, em nota, que o corpo da vítima fatal, um homem de 38 anos, foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares.