Motorista bate carreta em árvore em rodovia de Castelo

Uma carreta, que transportava lixo, bateu em uma árvore após o motorista perder o controle do veículo na ES 166, Rodovia Pedro Cola, em Castelo, na tarde da última quinta-feira (4).

Segundo informações da Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 13h30, próximo à localidade de Santa Izabel, zona rural do município.

No local, o condutor da carreta relatou aos militares que fazia o transporte de resíduos sólidos (lixo), de Brejetuba para o distrito de São Joaquim, em Cachoeiro de Itapemirim, quando perdeu o controle da direção em uma curva acentuada e bateu em uma árvore. O motorista não se feriu.

Por conta do acidente, parte dos resíduos ficaram espalhados na pista. O motorista da carreta foi orientado a registrar o boletim no Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran) ou no site da Polícia Militar.