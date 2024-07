Incêndio atinge vegetação próximo de rodovia em Alegre; veja vídeo

Na noite da última terça-feira (23), um incêndio atingiu uma área de vegetação próxima de uma rotatória na Rodovia ES-181, no distrito de Anutiba, no município de Alegre.

Segundo o sargento Júlio, do 3º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar de Guaçuí, uma equipe foi acionada, por volta das 20h30, para atender um incêndio em uma área de vegetação próximo de uma rodovia.

Ao chegarem no local, os bombeiros constataram que o fogo atingia uma área de mata próxima de um cemitério. Além disso, havia várias residências próximas, e por esse motivo, os bombeiros agiram rápido e controlaram totalmente as chamas.

