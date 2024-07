Itapemirim: PDT e MDB confirmam convenção e chapa majoritária

Os partidos Partido Democrático Trabalhista (PDT) e Movimento Democrático Brasileiro (MDB) já definiram a data para oficializar a chapa majoritária para a disputa da Prefeitura de Itapemirim.

De acordo com os diretórios, o pré-candidato a prefeito Geninho Bechara (PDT) e o pré-candidato a vice Ciel Mota (MDB) devem ter os seus nomes oficializados para o processo eleitoral deste ano no dia 3 de agosto.

O evento está previsto para começar a partir das 18h30, no Columbia Clube, na Vila de Itapemirim.

Na oportunidade, as legendas apresentarão os pré-candidatos a vereadores e vereadoras que disputarão as eleições na chapa proporcional. Nomes e números de urnas também devem ser definidos na convenção.

