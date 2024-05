Idoso é encontrado morto com pés e mãos amarrados em Iúna

Um idoso, de 79 anos, foi encontrado morto com as mãos e os pés amarrados dentro de um veículo no bairro Quilombo, em Iúna, na madrugada do último domingo (26).

Segundo a Polícia Militar, a guarnição foi acionada, a princípio, para uma ocorrência de colisão entre veículos no bairro Quilombo, em Iúna, com a suspeita de que um dos carros fosse furtado, pois dois indivíduos fugiram do local após a colisão.

No entanto, ao chegarem ao local, os militares encontraram um homem, de 79 anos, com mãos e pés amarrados no interior de um carro, já em óbito. Dentro do veículo, foram encontrados pertences da vítima, incluindo objetos pessoais e de valor. Além disso, a equipe foi até a residência da vítima, que estava vazia e com os cômodos revirados.

A perícia foi acionada e encaminhou o corpo da vítima para o Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares.

Por meio de nota, a Polícia Civil informa que o caso foi registrado como homicídio e segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Iúna e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. “Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações”.