Jefinho Lagares e Carloman Bastos juntos na corrida eleitoral de Dores

O atual vereador do PSB, em Dores do Rio Preto, Jeferson Lagares, lançou na última quarta-feira (3), sua pré-candidatura a prefeito do município da Região do Caparaó, com 6.596 habitantes. A aliança é formada pelos partidos PSB, PSDB e União Brasil.

O jovem de apenas 32 anos, formado em Ciências Biológicas, cafeicultor e empreendedor no segmento do Turismo, nasceu no distrito de Pedra Menina, no interior do município. “Jefinho” como é mais conhecido, foi candidato a deputado estadual em 2022.

Leia Também: Casagrande inaugura obras e anuncia novos investimentos em Muniz Freire

Foto: Divulgação | Redes Sociais

Se apresentando como um candidato preparado e comprometido com o desenvolvimento de Dores, Jeferson destaca que sua gestão será marcada pela valorização dos servidores públicos e pelo atendimento eficiente às demandas da população, reforçando a importância de uma equipe qualificada e dedicada.

Passado e presente juntos

Dessa forma, para compor sua chapa, Jeferson convidou o experiente político Carloman Bastos (União Brasil) para ser seu pré-candidato a vice-prefeito. Ex-vereador por dois mandatos, ex-vice-prefeito e ex-prefeito também por dois mandatos, Carloman traz consigo a experiência à frente do poder executivo.

“Carloman Bastos traz consigo uma rica experiência e um compromisso inabalável com o desenvolvimento da nossa cidade. Sua trajetória como ex-prefeito é marcada por inúmeras conquistas e melhorias para a nossa comunidade, e agora, juntos, estamos prontos para dar mais um passo importante”, disse Jeferson.

Foto: Divulgação | Redes Sociais

PSB estadual presente

Presente na festa de lançamento, estavam os deputados estaduais Bruno Resende (União Brasil), Janete de Sá (PSB), Tyago Hoffmann (PSB) e representando Givaldo Vieira, diretor do Detran-ES, Theo Rocha, além da ex-prefeita de Dores do Rio Preto, Cláudia Bastos.

Do mesmo modo, também marcaram presença, o secretário estadual do Movimento Popular Socialista e membro da Executiva Nacional do PSB, Mário César Moreira (Mário Negão), Paulo Brusqui, economista do governador Renato Casagrande e membro da executiva do PSB no Estado e presidente do PSB em São Domingos do Norte, e a socióloga Neide Lima, mestre em políticas públicas, membro do Diretório Nacional e da Secretarias Nacional de Mulheres do PSB.

Foto: Divulgação | Redes Sociais

Situação com bloco na rua

Ninho (Cidadania), atual prefeito de Dores, não virá à reeleição, mas já abençoou o ex-vereador Thiago Pessotti (PP) como seu sucessor. Assim, além de Thiago, Ninho já indicou seu atual vice, Marcelo Paizante (Podemos), para continuar como vice de Pessotti.

Além disso, no dia 20 de junho, Thiaguinho e Marcelo Paizante oficializaram sua pré-candidatura e receberam o apoio do deputado federal Da Vitória (PP), deputado estadual e a atual presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Marcelo Santos (na ocasião Podemos, hoje União) e de Júnior Abreu (PDT), chefe da Casa Civil do governo Casagrande.