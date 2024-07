Jogos de casino online em todo o mundo

Os jogos de casino online têm um número de usuários que já ultrapassa os casinos físicos

Os jogos em formato online são cada vez mais procurados por usuários em todo o mundo, e as novas tecnologias associadas a este tipo de entretenimento está se desenvolvendo cada vez mais e tornando esses jogos cada vez mais imersivos e interessantes.

No mercado do jogo online podemos encontrar diversas formas de apostas, onde se destacam as apostas esportivas e os jogos de casino online.

Os dispositivos eletrônicos atuais suportam a utilização de realidade aumentada nos jogos, assim como a aprendizagem automática por meio da implantação da inteligência artificial. Esses fatores ajudam os programadores a criar jogos de casino mais imersivos e a dar uma experiência de jogo mais interativa.

Outra tecnologia que tem ajudado na melhoria da oferta de jogos é a realidade virtual. Essa tecnologia cria a simulação do ambiente, e permite aos jogadores interagir com os elementos, quase como se fosse no mundo real. Utilizando um equipamento específico, a realidade virtual permite que os jogadores interajam com seus oponentes e até mesmo com o dealer. O objetivo é oferecer uma experiência de jogo mais realista e divertida. Algo que neste mercado também se procura cada vez mais e é a única maneira de sobriver dada a concorrencia cada vez mais acessível no mundo inteiro. Também por isso e pela natureza do mercado os cassinos online estao em constante crescimento e procuram diferenciar-se dos concorrentes.

Com cada vez mais pessoas pelo mundo utilizando dispositivos como smartphones e tablets e o cada vez melhor acesso à Internet, a procura por esse tipo de jogos tem aumentado a cada ano.

Em 2022, a penetração da Internet nos EUA era de 92% da população e tem tendência a aumentar ainda mais. De acordo com o portal Statista, entre 2024 e 2029, é esperado que a receita de jogo online pelo mundo tenha uma taxa de crescimento anualde 6,20%. Esses valores levarão a um volume de mercado projetado de 136,30 mil milhões de dólares até ao ano de 2029.

Além disso, o mesmo portal indica que o número de utilizadores deverá chegar, até 2029, aos 281,3 milhões de usuários.

De acordo com o Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos, entidade do Turismo de Portugal que regula a atividade de jogo online em Portugal, no primeiro trimestre de 2024 podemos observar que os jogos mais procurados nas plataformas de casino online são, com grande margem, as slot machines. Esse tipo de jogos totaliza 82,8% do total das apostas realizadas nesse período.

Isso mostra que, tal como acontece no casino físico, as slots são também o jogo de casino mais famoso nas plataformas de casino online. Depois das slots podemos encontrar a roleta francesa, com 6,6% das preferências de apostas, e logo depois o blackjack, com 5% do total.

No caso das apostas esportivas realizadas nas plataformas de casino online, as preferências dos usuários, nesse período, foram o futebol, com 72,4%, e o tênis, com 14%.

No caso dos jogos de slot mais procurados atualmente, algumas delas são:

Blood Suckers – Essa é uma slot que oferece um Return-to-Player, ou RTP, de 98%, e se inspira no tema de vampiros. Essa slot foi criada pela NetEnt e é considerada uma das slots que mais pagam a seus jogadores;

– Essa é uma slot que oferece um Return-to-Player, ou RTP, de 98%, e se inspira no tema de vampiros. Essa slot foi criada pela NetEnt e é considerada uma das slots que mais pagam a seus jogadores; Dead or Alive II – Essa é uma slot com o tema inspirado no Velho Oeste e possui um RTP de 96,82%;

– Essa é uma slot com o tema inspirado no Velho Oeste e possui um RTP de 96,82%; Apollo Pays – Inspirada na mitologia grega, essa slot oferece um RTP de 96,5%, e foi desenvolvida pela Big Time Gaming. Uma característica desse jogo é que dá a possibilidade de rodadas grátis, dependendo da operadora e da promoção que esteja em vigor nesse momento;

– Inspirada na mitologia grega, essa slot oferece um RTP de 96,5%, e foi desenvolvida pela Big Time Gaming. Uma característica desse jogo é que dá a possibilidade de rodadas grátis, dependendo da operadora e da promoção que esteja em vigor nesse momento; Fortune Tiger – Essa também é uma das slots mais jogadas atualmente, e se baseia em um tema onde o protagonista é um tigre, possuindo também efeitos gráficos e visuais interessantes. Uma vantagem aqui é que os jogadores podem experimentar antes de apostar qualquer valor. O jogo oferece bônus, rodadas grátis e outros mecanismos para aumentar as chances de ganhos.

Os jogos de casino enfrentam muitas oportunidades, com a aplicação das tecnologias já referidas, mas também muitos desafios. As políticas de jogo responsável têm sido adotadas pelas plataformas para ajudar seus usuários e mitigar o problema da adição ao jogo. Outra questão é a concorrência entre as várias plataformas que existem.

Para resolver isso, os principais websites trabalham com os melhores desenvolvedores de software mundiais, por forma a oferecer plataformas intuitivas, interessantes e variadas, assim como jogos diferenciados a seus usuários.

Assim, no futuro, o casino online tem um caminho onde se prevê um grande sucesso e oportunidades de crescimento, aproveitando não só as tecnologias mas também as emoções e diversão que este tipo de plataformas proporcionam.