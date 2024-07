Jogos Olímpicos de Paris: veja quando competem os capixabas nesta semana

Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 estão a todo vapor e, os atletas capixabas vão precisar cada vez mais do apoio da torcida espiritossantense.

Nesta semana, os brasileiros estão com a “agenda cheia” nas Olímpiadas, uma semana repleta de jogos, com a presença de vários atletas do Espírito Santo.

No vôlei de praia, o capixaba André e sua dupla George, foram derrotados pelos cubanos Diaz e Alayo, por 2 a 0, nesta terça-feira (30). O atleta André Stein, é um dos principais nomes do vôlei de praia atualmente. O atleta capixaba é de Vila Velha e já venceu o Campeonato Mundial, em 2017.

Nesta terça-feira (30), às 16h, a Seleção Brasileira de Basquete entra em quadra para seu segundo jogo nas Olímpiadas. Após derrota para a Seleção Francesa, o confronto será contra a Seleção Alemã e, Didi Louzada, que joga atualmente no Flamengo, nascido em Cachoeiro de Itapemirim, está presente na seleção.

Já no handebol, quem representa o Espírito Santo é a atleta Ana Cláudia Bolzan, nascida na cidade de Mantenópolis, quase na divisa com Minas Gerais. Atualmente, Ana é atleta do Benfica, de Portugal.

Confira quando jogam os capixabas:

Vôlei de praia

Evandro e Arthur (Brasil) x Schachter e Dearin (Canadá), quarta-feira (31/07), às 15h

André e George (Brasil) x Partain e Benesh (Estados Unidos), quinta-feira (01/08), às 10h

Basquete

Brasil x Alemanha, terça-feira (30/07), às 16h

Brasil x Japão, sexta-feira (02/08), às 6h

Handebol

Brasil x França, terça-feira (30/07), às 14h

Brasil x Holanda, quinta-feira (01/08), às 4h

Brasil x Angola, sábado (03/08), às 9h