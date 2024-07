Vôlei de praia: com capixaba, dupla é campeã de Circuito Brasileiro

Mais um título para o vôlei de praia feminino capixaba. Neste último domingo (28), a capixaba Julhia e a sul-mato-grossense Ana Bia, foram campeãs da 1ª etapa do Circuito Brasileiro Interclubes Sub-19.

As meninas sao atletas do Clube AEST, que fica localizado em Manguinhos, na Serra. A competição aconteceu nas areias da arena montada, em Uberlândia, Minas Gerais.

Na finalíssima, Julhia e Ana Bia venceram as paranaenses Ana Lis e Lorena, do Praia Clube, por dois sets a um, com parciais de 22/20, 20/22 e 15/8.

O resultado fortalece ainda mais o projeto esportivo do Clube AEST, visto que a instituição reafirma seu compromisso com o desenvolvimento de jovens atletas no vôlei de praia.

O Circuito Brasileiro Interclubes (CBI) é uma grande oportunidade para que jovens talentos do esporte brasileiro possam mostrar seu valor, além de oferecer-lhes experiência competitiva e exposição em nível nacional.