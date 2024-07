Jovem de 22 anos morre após bater de moto em Atílio Vivácqua

Um jovem morreu após bater de moto em um ponto de ônibus na localidade de Lagina, em Atílio Vivácqua, na manhã desta terça-feira (2).

Segundo a Polícia Militar, quando os militares chegaram ao local, duas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), prestavam socorros à vítima.

O motociclista de 22 anos, segundo os militares, saiu da pista e bateu contra a estrutura do ponto de ônibus. O Samu realizou tentativas de estabilizar a vítima, porém, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A Polícia Científica (PCIES) informou que a ambulância do Samu encaminhou o corpo para o SML de Cachoeiro, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O caso seguirá sob investigação.

