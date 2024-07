Jovem é detido suspeito de tráfico de drogas em Atílio Vivácqua

Policiais militares detiveram um jovem, de 19 anos, suspeito de tráfico de drogas em Atílio Vivácqua, na noite da última terça-feira (3).

Segundo a Polícia Militar, moradores do distrito de Flecheiras, relataram que um homem, vestindo um casaco e bermuda preta, estaria na rodoviária do distrito, ao lado de uma praça, realizando o tráfico de drogas. Nisso, os militares foram ao local e, na tentativa de abordagem, os suspeitos fugiram. No momento da fuga, um deles dispensou uma pochete.

No entanto, a equipe conseguiu abordar um menor de idade. Os policiais encontraram, dentro da pochete, duas porções de maconha, prontas para serem vendidas, conhecidas como “carga de 50”. Questionado sobre quem teria fugido, o menor disse que era seu irmão, de 19 anos, e que morava com seus avós.

Contudo, os policiais foram até a residência e conversaram com o avô do suspeito. Ele autorizou a entrada dos policiais na casa e dentro do guarda-roupa do jovem de 19 anos, os policiais encontraram seis porções de maconha, uma balança de precisão, uma faca de serra e material para embalar a droga.

Leia também: Sete pessoas são presas durante operação no Espírito Santo

Além disso, dentro de uma caixa, os policiais apreenderam também uma sacola com uma porção de maconha não fracionada, seis porções de maconha picadas e uma balança de precisão grande. Familiares ligaram para o jovem e informaram sobre as drogas. No entanto, ele se apresentou aos policiais, assumindo os materiais.

A equipe encaminhou o jovem, de 19 anos, à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, juntamente com os materiais apreendidos.