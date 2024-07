Sete pessoas são presas durante operação no Espírito Santo

Uma operação realizada pela Polícia Civil (PC) e a Polícia Militar (PM) na última segunda-feira (1º), resultou na prisão de sete pessoas envolvidas no tráfico de drogas e na apreensão de três armas de fogo, drogas e material para embalo de drogas em Pinheiro, no Norte do Espírito Santo.

No início da manhã, as equipes prosseguiram ao bairro Dominiciano, no município de Pinheiros, para cumprimento de mandado de busca e apreensão. No local, os policiais avistaram três homens em atitude suspeita. Ao perceber a presença policial, tentaram fugir pela janela dos fundos do prédio.

Aliás, os indivíduos conseguiram fugir, deixando para trás uma arma de fogo calibre .38, municiada com seis munições, encontrada em cima do telhado da casa ao lado e, aproximadamente 80 pedras de crack, jogadas no chão da casa, além de outras 57 embaladas e prontas para comercialização e vasto material para embalagem das drogas.

Os policiais encontraram na residência três homens, de 23, 22 e 18 anos, que invadiram uma residência vizinha para escapar dos policiais. Aliás, a polícia prendeu também, uma mulher, de 23 anos, que se identificou como responsável pelo imóvel.

Os suspeitos de 23, 22 e 18 anos foram autuados em flagrante por crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e associação para o tráfico de drogas e encaminhados ao presidio. “Percebemos que duas das pessoas detidas eram usuárias de drogas e, após prestarem esclarecimentos, elas foram liberadas”, disse o delegado Jameson Amaral.

Mais prisões no Espírito Santo

Além disso, os policiais receberam a informação de que o conduzido de 22 anos havia pedido a um amigo para guardar uma arma. No entanto, a equipe foi até a residência do suspeito. Lá, ele admitiu ter guardado um revólver calibre .32 com 10 munições intactas a pedido do amigo. O homem permitiu a entrada dos policiais e entregou a arma.

Aliás, os policiais receberam a informação de que uma mulher estaria portando uma pistola no interior de um veículo de aplicativo. Os policiais localizaram e encontraram com a passageira de 25 anos, uma pistola Glock G25, calibre 380, com 20 munições. A mulher é namorada de um dos envolvidos. Portanto, os policiais encaminharam a mulher ao Centro de Detenção Provisória.