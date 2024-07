Jovens do Sul do Estado viralizam nas redes com vídeos de humor; veja

Quem nunca parou com o celular na mão e começou a vasculhar as redes sociais e se deparou com algum vídeo que chamou a atenção? Sim, muitos de nós fazemos isso corriqueiramente, inclusive em busca de conteúdos de humor.

Pensando em produzir esses conteúdos que possam trazer descontração aos internautas, três jovens do Sul do Estado criaram um perfil nas redes sociais para realizar entrevistas e pegadinhas com uma pitada de humor. Os moletons já registram milhares de visualizações em seus vídeos.

Renato, que é morador da localidade de Pedra Azul, em Domingos Martins, Bryan, que reside no distrito de Piaçu, no município de Muniz Freire e Luizinho, morador de Castelo. O trio tem realizado vários vídeos visando levar alegria para o público.

“Nosso objetivo principal é levar alegria para as pessoas nas ruas e nas festas. Alegrar o dia das pessoas nos alegra também. Já conquistamos um público adulto e infantil por todo o Estado do Espírito Santo, isso nos deixa muito felizes, saber que até o público infantil gosta dos nossos conteúdos. Consequentemente, com o nosso crescimento, estamos levando o nome do Estado para o Brasil inteiro”, disse Luizinho.

Vai um café?

O jovem conta que tudo começou quando, em novembro de 2023, em plena onda de calor, os três foram às ruas de Cachoeiro de Itapemirim vestidos de roupa de moletom e serviram café para as pessoas.

“A intenção era só mesmo brincar com a galera, porém, o vídeo bombou no Sul do Estado, inclusive fomos parar até mesmo na TV. Depois disso, a galera começou a chamar a gente de Os Moletons, então seguimos com o projeto e estamos sempre nas ruas interagindo com a galera”, ressaltou.

Veja o primeiro vídeo:

Foto: Reprodução | Redes Sociais