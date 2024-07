Júnior Santos sofre fratura na tíbia e desfalca o Botafogo no Brasileiro

Líder do Campeonato Brasileiro e embalado por cinco vitórias consecutivas, o Botafogo sofreu uma baixa importante em seu elenco. O atacante Júnior Santos foi submetido a exames de imagem e teve constatada uma fratura na tíbia. Por meio de nota em suas redes sociais, o clube informou sobre a contusão do atleta nesta terça-feira (22).

“Força, Júnior Santos! O atleta teve uma fratura na tíbia confirmada, já iniciou o tratamento e passará por novas avaliações diariamente. Estamos com você pela recuperação, Raio!”, diz parte do trecho da postagem.

O Botafogo não deu prazo para o retorno de Júnior Santos. Artilheiro da equipe na temporada com 18 gols em 41 jogos, o atacante se machucou na partida diante do Internacional após iniciar uma arrancada no meio-campo.

Além de perder o atacante para os próximos compromissos do Campeonato Brasileiro, o clube carioca não deve mais contar com o meia Eduardo. O jogador, de 34 anos, foi submetido a uma cirurgia no músculo reto femoral da perna direita. Como a recuperação é em torno de cinco meses, o atleta deve retornar somente no ano que vem.

Com 39 pontos, três a mais do que o segundo colocado Palmeiras, o Botafogo volta a campo nesta quarta-feira para enfrentar o São Paulo no Morumbis. O técnico Artur Jorge deve definir o time titular no treino desta terça-feira.

Estadao Conteudo