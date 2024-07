Literatura capixaba de luto: morre um dos maiores escritores do ES

Considerado um dos maiores nomes da literatura do Espírito Santo, Luiz Guilherme Santos Neves morreu, nesta terça-feira (30), aos 90 anos.

O governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), se solidarizou com os familiares e lamentou a morte do escritor.

“O Espírito Santo perdeu hoje um dos grandes nomes de sua literatura, Luiz Guilherme Santos Neves. Minha solidariedade aos familiares, amigos e admiradores deste escritor e historiador que tanto contribuiu com a cultura do nosso estado”, escreveu em sua rede social.

O velório segue até às 16 horas, no cemitério Jardim da Paz, na Serra, onde também será realizado o seu sepultamento, às 16h30.

Luiz Guilherme deixa a esposa Therezinha, as filhas Beatriz, Marize e Marília e quatro netos.