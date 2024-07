Luto! Cachoeiro se despede de Dona Cotinha, ícone do futebol feminino

Nesta terça-feira (30), Cachoeiro de Itapemirim está de luto. Dona Cotinha, uma das pioneiras no desenvolvimento do futebol feminino no Sul do Estado, acabou falecendo de ataque cardíaco.

Há quase 40 anos atrás, em Cachoeiro de Itapemirim, Dona Cotinha ajudava no time de futebol masculino do Coronel Borges, quando as meninas, que assistiam os jogos, pediram a montagem de um time feminino. Dona Cotinha atendeu aos pedidos, e por 35 anos, ajudou a desenvolver o futebol feminino na cidade.

Dilceia Máximo, atual treinadora do Coronel Borges Feminino, chegou a jogar com Dona Cotinha por 16 anos, antes de assumir o comando da equipe. Segundo Dilceia, mesmo após esse período, a ex-treinadora, não deixou de ser presente no futebol feminino, mesmo com a idade já avançada, continuava indo ao jogos e participando acidamente do clube.

Dilceia, que já tem cinco anos no comando da equipe do Coronel Borges, comentou sobre a ex-treinadora e seu pioneirismo no futebol feminino: “O que falar de Dona Cotinha? O que tinha que ser falado, ela fez! Tudo que poderia ser feito pelo futebol feminino, ela fez! Há 35 anos atrás ela começou essa luta, brigando com todo mundo, porque ela achava que o lugar das mulheres, era onde elas queriam. Ela sempre brigou e lutou por isso”.

“Dona Cotinha sempre foi uma guerreira, uma pioneira no futebol feminino. Acredito que as meninas que jogaram bola, no Sul do Espírito Santo, passaram na mão dela”, ressaltou Dilceia.

A treinadora reforçou que a pioneira do futebol feminino do Sul do Estado, fez muito por Cachoeiro e, que a partir de agora, é só seguir os passos da ex-treinadora. “Dona Cotinha é inesquecível, vai ficar pra sempre em nosso corações, no coração de todo mundo que ama o futebol feminino. O Coronel Borges está muito triste hoje, está de luto. Mas pode ter certeza, que o nome da Dona Cotinha no Coronel Borges vai seguir em frente”, frisou.

Por fim, também comentou que as pessoas vão levar o nome de Dona Cotinha até o fim, e que independente de qualquer coisa, ela simplesmente amava o futebol feminino.

O enterro de Dona Cotinha será nesta quarta-feira (31), às 10h.