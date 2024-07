Mais quatro atletas capixabas são convocados para Paralimpíada de Paris

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) divulgou, nessa quinta-feira (11), a segunda lista com os convocados para a Paralimpíada de Paris, com quatro atletas capixabas: Bruno Kiefer, do tiro esportivo, Daniel Mendes, Lorraine Aguiar e Marcos Vinicius de Oliveira, os três do atletismo. Além deles, também foram chamados o atleta-guia Fernando Martins e o apoio do tiro esportivo Mario Pinheiro Junior.

Dos atletas capixabas selecionados, três são contemplados pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), e vão pela primeira vez a uma Paralimpíada: Bruno Kiefer, Lorraine Aguiar e Marcos Vinicius de Oliveira.

Já Daniel Mendes, natural de Nova Venécia, mas que não reside no Estado e irá para sua quarta edição dos Jogos Paralímpicos, com três medalhas no currículo (ouro e bronze, no Rio, em 2016, e prata em Londres, 2012), é um dos homenageados na Calçada da Fama da Sesport.

“É uma coisa que não dá para explicar. Será a minha primeira Paralimpíada, após quase dez anos lutando por essa vaga. Em 2016 e 2021, infelizmente não consegui, mas graças a Deus fui bem neste ciclo e o Comitê Internacional e o CPB reconheceram meu esforço e me deram essa vaga. Agora é ir lá, participar, dar o meu melhor e tentar trazer uma medalha para o Brasil”, destacou Bruno Kiefer.

Somando essa convocação à primeira lista, já são 11 capixabas que estarão presentes em Paris. Também vão para a Paralimpíada as nadadoras Mariana Gesteira e Patricia Pereira, e o técnico Leonardo Miglinas, além dos jogadores de vôlei sentado Luiza Fiorese e Thiago Rocha.

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) vai anunciar a terceira e última lista dos convocados para os Jogos no próximo dia 18 de julho.

Bolsa Atleta

O Bolsa Atleta tem como objetivo principal beneficiar atletas e paratletas de alto rendimento, com o auxílio financeiro mensal que deve ser utilizado para a manutenção dos resultados obtidos e da carreira esportiva do atleta no ano de recebimento do benefício.



Com um investimento de R$ 3,9 milhões, o edital 2024 atingiu o recorde de esportistas de alto rendimento selecionados, com 234 contemplados, 43 a mais do que no edital anterior. Serão pagos aos selecionados 12 parcelas mensais, de acordo com a categoria: estudantil (R$ 500), nacional (R$ 1.500), internacional (R$ 2 mil) e olímpico (R$ 4 mil).