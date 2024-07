Marataízes: convenção do PSB e Republicanos aponta para continuidade

O partido Republicanos e o PSB oficializaram a chapa Luiz Capinzal e Cris da Saúde para a disputa da Prefeitura de Marataízes, neste sábado (20).

Os nomes foram articulados pelo atual prefeito Tininho. No evento, o pré-candidato a sucessão destacou a importância da continuidade e manutenção do legado do atual chefe do Poder Executivo municipal.

Os pré-candidatos a vereadores também tiveram os seus nomes oficializados para a disputa da chapa proporcional.

Além dessa chapa, outros nomes como o do atual vice-prefeito Jaiminho (PL) e Toninho Bittencourt (Podemos) também se apresentam como pré-candidatos à disputa da Prefeitura de Marataízes.