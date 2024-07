Mateus Solano cobra publicamente pagamento por reprises de novela

Mateus Solano cobrou o pagamento do Canal Viva pela reprise da novela Viver a Vida, que estreia na TV paga em 22 de julho. O ator comentou na publicação que noticiava a reapresentação da trama, exibida pela primeira vez na Rede Globo, em 2009, em que Solano interpretou os gêmeos Jorge e Miguel. “Quanto será que o Canal Viva vai faturar? E nós, os intérpretes? Direito autoral não é favor”, escreveu.

No entanto, a repercussão levou a Rede Globo a se pronunciar por meio de um comunicado, garantindo que os pagamentos são efetuados corretamente (leia o comunicado na íntegra abaixo).

Enquanto isso, internautas se divertiram com a situação, criando memes e relembrando o caso da atriz Maria Zilda que, em setembro de 2020, revelou ter recebido apenas R$ 237 pela reprise de Mulheres Apaixonadas do Canal Viva.

Usuários do X (antigo Twitter), começaram a comentar de forma bem humorada sobre as falas do ator. Aliás, outros artistas também se manifestaram, como Bruno Marone, em apoio à fala de Mateus Solano. E o ator aproveitou o momento para questionar: “Quando será que os autores vão ganhar com essa reexibição?”.

Portanto, os comentários da publicação oficial viraram um grande debate sobre os direitos autorais dos atores.

Confira a nota da Globo na íntegra:

“A Globo efetua todos os pagamentos referentes aos direitos autorais e conexos devidos a autores, diretores e atores, em obras reexibidas na TV Globo ou exibidas nos canais pagos e no Globoplay, de acordo com os contratos celebrados com cada um, reconhecendo a importância da preservação dos direitos de propriedade intelectual, dos quais é uma grande defensora.”

Estadao Conteudo