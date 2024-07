Médica veterinária é eleita Miss Espírito Santo 2024; veja fotos

O Espírito Santo já tem uma nova Miss! A médica veterinária Letícia Galvão, representante da cidade de Guarapari, foi eleita a representante máxima da beleza capixaba. A grande final do concurso Miss Universo Espírito Santo 2024 foi realizada no último sábado (20), no espaço Patrick Ribeiro.

Letícia Galvão é veterinária, tem 25 anos e 1,73m de altura. Como venceu o concurso estadual, agora ela vai representar o Espírito Santo no Miss Universo Brasil 2024. O evento será no dia 19 de setembro em São Paulo.

Miss Universo Espírito Santo

A noite de gala contou com atrações artísticas e culturais que abrilhantaram à noite junto às 24 finalistas representantes de suas cidades.

O concurso contou com uma coreografia de abertura assinada pelo coreógrafo Robert Fernandes que também se apresentou para o público com uma performance belíssima. Logo após, aconteceram os desfiles de traje de banho e trajes de gala com música ao vivo pela cantora capixaba Morenna.

Em seguida o concurso divulgou o top 15 definido na fase preliminar que aconteceu na sexta-feira, dia 19 de julho com desfiles de biquíni e entrevistas. Em seguida foi revelado o top 10 onde os apresentadores Eduarda Braum e Charles Souza fizeram perguntas às 10 finalistas, avançando para o top 5.

Nessa fase, as finalistas responderam questionamentos individuais feitas por jurados sorteados por elas mesmas. Em seguida foi divulgado o top 3 com Miss Anchieta, Elisa Trovatto, miss Linhares, Ana Clara Ceolin, e a Miss Guarapari, Letícia Galvão.



“Fizemos o nosso melhor, com muito propósito e amor, cada detalhe foi pensado para impactar, assim as finalistas puderem aproveitar ainda mais a plataforma para crescer e influenciar.”, relata Charles Souza, produtor e coordenador do Miss Universo ES 2024.



As inscrições para as etapas municipais de 2025 já estão abertas, acesse: www.missespiritosanto.com.br