Meio Ambiente: Associação dos Jangadeiros de Maracaípe completa 26 anos

Há 26 anos, a Associação dos Jangadeiros do Pontal de Maracaípe vem desempenhando um papel essencial na preservação do meio ambiente local.

Com um compromisso inabalável com a manutenção de um ecossistema equilibrado, a associação realiza a limpeza do mangue semanalmente e promove o plantio de mudas de mangue para replantio, preservando sua atividade principal que é o passeio pelo estuário com a apresentação do cavalo marinho em seu habitat natural.

