Menos produtiva: Câmara de Cachoeiro tem queda no número de proposições

Do início deste ano até esta terça-feira (23), os 19 vereadores de Cachoeiro apresentaram 7.909 projetos na Câmara Municipal, segundo dados do portal da Casa de Leis. Destes, oito são de resolução, 66 projetos de lei e 6.583 indicações.

Os números, quando comparados com anos anteriores, apontam uma tendência de queda na produtividade dos vereadores.

Conforme apontam os dados disponíveis no site da Câmara, na consulta da produção legislativa por índice cronológico, no ano de 2021, foram feitas 12.387 proposições.

No ano seguinte, a produção caiu para 9.395 proposições. Em 2023, houve um aumento para 9.445 proposições, ainda assim abaixo do apresentado no início da legislatura.

Em 2024, até o momento, foram registradas 7.909 proposições. Porém, levando em consideração o contexto eleitoral, além do recesso parlamentar, a tendência é de que esse será o ano de menor produtividade da Câmara de Cachoeiro.

Produção legislativa 2021-2024

Produção legislativa 2021

Produção legislativa 2022

Produção legislativa 2023

Produção legislativa 2024

O que diz a Câmara de Cachoeiro

Por meio de nota, o Poder Legislativo informa que a afirmação sobre a previsão da produção legislativa não procede, “ou, pelo menos, não parece haver indícios para tal previsão. Em 2023, até o dia 23 de julho, foram protocolados 57 projetos de lei e 3.592 indicações. Também não houve grandes variações em relação a anos anteriores”, diz o texto.

A Câmara de Cachoeiro ainda explica que na legislatura que teve início em 01/01/2021, os vereadores apresentaram 121 projetos de lei e 13 projetos de resolução, sobre temas diversos, relacionados a infraestrutura, transparência, saúde, educação, segurança, esporte e lazer, entre outros assuntos.