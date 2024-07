Mesa 3: banda formada em Muqui anuncia lançamento de álbum

A banda Mesa 3, conhecida por seu estilo envolvente de pop rock e rock alternativo, apresenta seu primeiro álbum acústico, o “Vivência Acústico”. O álbum foi gravado ao vivo no Mercado Regional dos Vales e Café, localizado em Muqui, Espírito Santo, município onde a banda foi formada.

“Vivência Acústico” é composto por 10 faixas originais, todas com arranjos e composições próprias, produzido e mixado por Giovane Ramos. A banda, formada em 2015, é integrada por William Conti (baixo), Wagner Rodrigues (bateria), Maycon Batista (violão e sintetizadores) e Daniel Lial (vocal).

Entre as faixas, destacam-se “Meu canto sul” e “Cidade menina”, duas canções que refletem sobre a vida e as paisagens de Muqui. Estas músicas oferecem uma visão íntima do vínculo especial que a banda mantém com sua cidade natal.

O lançamento de “Vivência Acústico” está marcado para dia 19 de julho de 2024, e estará disponível em todas as plataformas digitais, além de contar com o show exclusivo que vai ao ar no canal da banda no YouTube.

Este projeto foi viabilizado com o suporte da Lei de Incentivo Fundo a Fundo, da Prefeitura Municipal de Muqui, e conta com patrocínio da Farmácia Preço Baixo e Cafesul, com realização do Mercado Regional dos Vales e Café.

Mais sobre o Mesa 3

Com cinco singles e um EP lançados, o Mesa 3 está deixando sua marca na cena musical capixaba com seu som alternativo e envolvente. Suas músicas já fazem parte do dia a dia da região, trazendo uma energia única que reflete a essência do rock.

Com letras conceituais e cheias de energia, o Mesa 3 transforma os acontecimentos do cotidiano em reflexões profundas, mergulhando na essência da experiência humana. Formada em 2015, em Muqui (ES), a banda é composta por Daniel Lial (voz e guitarra), William Conti (baixo), Maycon Batista (violão, voz e synths) e Wagner Rodrigues (bateria).