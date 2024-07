Mimoso do Sul: unidade móvel chega com ofertas de cursos gratuitos

O município de Mimoso do Sul acaba de receber uma nova onda de motivação com a chegada da Unidade Móvel Smart Lab para ofertar cursos de qualificação gratuitos para a população. A iniciativa é fruto da colaboração entre o Senac-ES, o município, e o Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Tecnologia e Inovação (SECTI).

São cerca de 60 vagas para Mimoso, distribuídas entre três cursos: Manutenção de Notebooks, Manutenção de Smartphones e Informática Básica para Jovens. A carga horária de cada oportunidade é de 60 horas, com foco em aulas práticas, proporcionando aos participantes habilidades essenciais para aumentar suas chances de inserção no mercado de trabalho e a conquista da independência financeira.

A Gerente de Educação Profissional do Senac em Cachoeiro de Itapemirim, Janaina Dardengo, destacou a importância da instituição na região. “A educação profissional tem um papel fundamental na formação da população, especialmente os jovens, garantindo as ferramentas necessárias para criar oportunidades dentro da própria comunidade. Estamos empenhados em contribuir para o renascimento de Mimoso do Sul, por meio dessa oferta e também outras ações que inspiram a esperança e a determinação para um futuro melhor”, explicou.

Mimoso do Sul

Em março deste ano o município registrou uma enchente histórica que resultou em prejuízos para a população e para a cidade, que ainda vive um processo de reconstrução. A chegada da Smart Lab na cidade representa um esforço significativo entre instituições que podem contribuir com o desenvolvimento econômico e tecnológico de Mimoso do Sul, fortalecendo a comunidade local.

Unidade Móvel de Tecnologia

A Unidade Móvel Smart Lab está localizada na Praça Coronel Joaquim Paiva, no Centro, e permanece até 18 de agosto, data prevista para a conclusão dos cursos. A Smart Lab é uma Unidade Móvel totalmente dedicada à inovação, tecnologia e gestão. Trata-se de um investimento de quase R$ 2 milhões e conta com recursos de alta tecnologia para ampliar o atendimento em todo o Espírito Santo. A Unidade foi montada com equipamentos de TV tela plana, lousa digital, projetor, impressora 3D, óculos de realidade virtual, notebooks, mesas digitalizadoras, câmeras fotográficas, drones, entre outros.