Mimoso: R$ 800 mil são destinados para estudos de barragem de contenção

A Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) publicou, no Diário Oficial do Estado, de sexta-feira (05), o repasse de R$ 800 mil ao Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) para viabilizar os estudos e elaboração do anteprojeto estrutural para a implantação de uma barragem de contenção de cheias no Rio Muqui, no município de Mimoso do Sul.

Com a realização desse estudo e a elaboração do anteprojeto, será possível avançar para a construção da barragem, que terá como objetivo principal auxiliar a região de Mimoso do Sul na redução dos impactos das inundações, promovendo a segurança dos moradores locais. Além disso, a barragem contribuirá para estimular o uso sustentável dos recursos

As barragens de contenção de cheias são estruturas projetadas para controlar o fluxo de água em rios e prevenir inundações em áreas vulneráveis. O funcionamento dessas barragens envolve a retenção temporária da água durante períodos de chuvas intensas, permitindo um controle mais eficiente do volume de água que é liberado gradualmente para jusante.

Essas barragens são construídas considerando fatores como o volume de água a ser retido, a topografia do local, a capacidade de escoamento da água, entre outros aspectos técnicos. Com um sistema de comportas e vertedouros, é possível regular a vazão da água e minimizar os impactos das cheias nas áreas abaixo da barragem.

Para o diretor-presidente da Agerh, Fabio Ahnert, essa iniciativa é mais um passo importante no esforço do Governo do Estado em se adaptar aos impactos do processo de mudança global do clima e estar preparado para lidar com eventos climáticos extremos, visando proteger a região de Mimos do Sul contra os riscos de enchentes.

“Estamos atuando em parceria com o DER-ES e a elaboração desse estudo representa um avanço significativo na busca por soluções eficazes para minimizar os impactos das cheias na região de Mimoso do Sul. Essa parceria e investimento refletem o comprometimento do Governo do Estado com as ações de segurança hídrica e do processo de eventos extremos”, acrescentou Ahnert.